GALSEN221 – Waly Seck était à Bamako, dans la capitale malienne, où il a animé une soirée en compagnie de son ami Sidiki Diabaté. Et, on peut dire que le prince des « Faramareen » jouit d’une énorme cote de popularité dans ce pays voisin où il a eu droit à un accueil royal et un spectacle bondé de monde.

