Vidéo : l’actrice Léna Guèye montre qu’elle maîtrise bien l’anglais

GALSEN221 – En voilà une découverte qui pourrait en surprendre plus d’un. Alors qu’on vous parlait ce matin du retour au calme de Léna Guèye après avoir vu sa vie sentimentale être au cœur des débats, l’actrice vient là nous montrer qu’elle a plus d’une corde à son arc et que la langue de Shakespeare ne lui fait nullement peur. S’adressant une fille en anglais, tranquillement installée dans un salon, l’ex de Balla Gaye 2 fait preuve d’une grande aisance au moment de débiter quelques mots en anglais.

