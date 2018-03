GALSEN221 – Actrice dans la série « Dikoon », Aminatou Gning, plus connue sous le nom du personnage qu’elle incarne « Lala », se livre dans cet entretien et parle de sa vie de tous les jours. Elle évoque son intégration dans la série, sa notoriété et le fait de jongler entre sa vie sur le petit écran et celle dans son foyer. Par ailleurs, celle qui déclare ne pas être intéressée par la vie de star révèle que son mari ne savait pas qu’elle jouait dans le téléfilm.

