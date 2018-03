(vidéo) Lamine Ndiaye se prononce sur son supposé mariage avec Yacine mboup

Une vidéo dans laquelle on annonce le mariage entre l’acteur Lamine Ndiaye et la chanteuse Yacine Mboup a fait le tour du net. Pour plus de preuve, Senego a joint le concerné Lamine Ndiaye qui a certifié que cette information est erronée.

« A vrai dire, cette vidéo s’était lors d’un tournage pour le prochain clip de Yacine Mboup. La chanson tout le monde la connaît « Ma tay nob la ». Donc, dans ce clip je jouais le rôle du vieux qui était tombé amoureux d’une jeune fille. Comme je suis un célèbre acteur, Yacine m’a proposé ce rôle que je n’ai pas refusé. D’ailleurs sur cette vidéo qui va bientôt sortir, vous verrez un Lamine Ndiaye danseur. Mais, j’ai dépassé le stade où raconte des rumeurs sur ma vie privée« , explique -t-il au bout du fil. Ci-dessous la scène à l’origine de la polémique, ça rappelle le faux mariage de Viviane.