Luc Nicolaï and Co. a décidé de travailler avec une télé autre que celle pour laquelle travaille Lamine Samba, et ce dernier a visiblement du mal à faire passer la pilule. Même si des deux côtés, on avance qu’il y a aucun problème, la tension est palpable et ce n’est pas la nouvelle sortie de Lamine Samba qui risque d’arranger les choses. Une nouvelle fois, il jette des pierres dans le jardin du célèbre promoteur de lutte.