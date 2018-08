Vidéo : Lamine Samba tacle à nouveau Gaston Mbengue

GALSEN221 – Lamine Samba a accordé un large entretien à nos confrères de Pikini. L’occasion pour le célèbre chroniqueur de lutte de solder ses comptes avec ses détracteurs et de rappeler qu’il avait annoncé que c’est un promoteur inattendu, en l’occurrence Gaston Mbengue, qui allait décrocher l’affiche entre Modou Lo et Balla Gaye. Dans ce sens, il est revenu sur la bagarre qui a eu lieu le jour du face to face entre les partisans du « Lion » de Guédiawaye et ceux du « Roc » des Parcelles Assainies.