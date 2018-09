GALSEN221 – Queen Biz et Aïda Samb ont débuté un clash qui alimente les débats sur la toile ces dernières heures. C’est l’attaque frontale de la première, au cours d’un entretien paru hier dans la presse, qui a mis le feu au poudre. En vérité, il ne s’agit pas du premier « accrochage » entre les deux artistes. La preuve avec cette vidéo datant de 2012. La « Queen » et Aïda Samb s’étaient alors rencontrées sur le plateau de « Ca me dit Mag », l’émission animée par Pape Alé Niang, pour faire la promotion de leurs opus respectifs, sortis à la même période.