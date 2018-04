GALSEN221 – L’équipe de l’humoriste Samba Sine, plus connu sous son nom de scène Kouthia, était visiblement très (très) en forme. Et pour cause, ils ont mis une ambiance de folie dans le studio pour chanter les louanges du directeur de programme de la TFM, en l’occurrence Bouba Ndour. Celui-ci, très amusé, s’est alors mis à faire du « battré » alors que régnait une ambiance pour le moins festive.

