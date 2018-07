GALSEN221 – Waly Ballago Seck est un homme qui n’a pas la générosité n’est plus à prouver. Ses proches, amis et sympathisants le crient sur tous les toits et le prouvent. Restant dans sa logique, l’artiste a offert à son filleul le dernier iPhone en guise de cadeau d’anniversaire.

