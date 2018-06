GALSEN221 – L’équipe nationale du Sénégal, Ismaila Sarr et Diafra Sakho en tête, ont fait un petit clin d’œil au rappeur Ngaaka Blindé qui a été emprisonné après s’être retrouvé impliquer dans une affaire de faux billets de banque. En effet, les « Lions » sont des fans de rap et pour l’occasion, dans le bus, c’est sa chanson « Tathiouma » qui était à l’honneur. Une pensée pour celui dont les proches et sympathisants font des pieds et des mains afin de le sortir de sa cellule.

Galsen221.com