GALSEN221 – Plus tôt dans la journée, des clichés de Guigui Sarr en compagnie de Oumou Sow en studio ont investi la toile, laissant imaginer une collaboration musicale entre les deux artistes. Fidèle à elle-même, la native de Grand Yoff apparait dans cette vidéo, prise en mode selfie, avec le look aguicheur qu’on lui connait. Elle taquine les personnes avec qui elle se trouve dans les locaux et déclare viser le poste de maire de sa commune.