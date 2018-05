GALSEN221 – Jusque-là connue comme étant la “fille” de Titi du fait de la ressemblance de leurs voix, Sokhou bébé ne va pas tarder à se faire un nom. Et, cette fois, ce sera le sien. En plus d’être très présente sur la toile à qui elle doit sa notoriété, la jeune chanteuse en herbe vient de réaliser une action de grande classe en ce mois de Ramadan. Et pour cause, elle a organisé un Ndogou en faveur des talibés qui se sont régalés.

