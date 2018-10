Momo et son épouse Nafissatou sont très complices. En plus de former un magnifique couple, ils s’entendent bien.

Lors d’un dîner de gala animé par Daara J Family, l’acteur de la série Pod et Marichou a filmé sa dulcinée en cachette pendant qu’elle délirait à fond. Cette dernière poste elle-même la vidéo sur son compte Instagram en écrivant dans la légende : “Quand ton mari est ton plus grand fan n’est ce pas Momo (elle le mentionne) ?”

