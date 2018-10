GALSEN221 – Bébé Basse était plus que jamais sous le feu des projecteurs ces dernières semaines avec son implication dans la réussite du Bercy de son mari qui se tenait le samedi 13 octobre passé. Aux côtés du leader de la Génération consciente depuis des années et des années, la mère de famille sait aussi faire parler sa beauté à l’image de cette tenue de diva qu’elle arbore avec élégance et charme.