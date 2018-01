Vidéo: L’émouvant hommage de Youssou Ndour à Omar Pène

Youssou Madjiguène N’Dour né le 1er octobre 1959 à Dakar au (Sénégal), est un auteur-compositeur, interprète, musicien et homme politique sénégalais.

« Roi du mbalax » au Sénégal, chanteur africain à la renommée internationale, il est également patron de presse à partir de 2003 et de la fondation du groupe Futurs Médias. Il s’engage dans le mouvement anti-Wade et devient, au sein du gouvernement Mbaye, ministre de la Culture et du Tourisme du Sénégal à partir du 4 avril 2012 puis ministre du Tourisme et des Loisirs du 29 octobre 2012 au 2 septembre 2013, avant d’être rattaché au président Macky Sall comme ministre-conseiller.

Oumar Pene est né en 1956 dans la Médina, un quartier de Dakar. Puis il vit à Pikine, une banlieue importante de Dakar. Enfant, sa famille est divisée par la polygamie qui engendre parfois une inéquité parmi les enfants. Battu par sa marâtre, il s’enfuit à 13 ans de chez lui pour vivre dans la rue. Il est aimé de tous car il participe activement aux projets dans son quartier. Omar est passionné de football et rêve de devenir un grand joueur sans savoir qu’il a une voix particulière…