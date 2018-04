Vidéo: Les femmes étaient élégantes à la soirée lakk yaboye de Gorgui Ndiaye

Une “soirée” désigne un rassemblement de personnes, invitées ou non par un organisateur dans un même lieu (restaurant, bar, maison, appartement, plage, parc etc.), dans le but de socialiser, de parler ou de se divertir.

Les éléments caractéristiques d’une soirée sont la présence de nourriture et de boissons ; elles sont généralement accompagnées de musique et de danse. Comme leur nom l’indique, les soirées se déroulent en fin d’après-midi, le soir ou de nuit.

Certaines soirées sont organisées en l’honneur d’une personne en particulier, d’un jour ou d’un événement (dans certains cas on parle aussi de fête)