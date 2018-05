GALSEN221 – Un nouveau palier a été franchi par le couple formé par Pi et Eva. En effet, après s’être fiancés en direct à la télévision, l’animateur et l’actrice sont passés à la demande en mariage. Il ne reste plus qu’une étape à franchir donc pour les tourtereaux à qui nous souhaitons le meilleur.

