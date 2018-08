Vidéo : les révélations de Abba No Stress sur la panne technique du Grand Théâtre qui l’a révélé

GALSEN221 – Abba No Stress, on a l’impression de le connaître depuis des années et qu’il a fait de la télé toute sa vie. Pourtant ses débuts sur le petit écran, il les doit à une panne technique qui avait eu lieu au Grand Théâtre un jour où Waly Seck devait s’y produire. Alors que le fils de Thione était annoncé et qu’il n’avait même pas encore quitté son domicile, Abba a pris son courage à deux mains pour tenir en haleine le public en attendant l’arrivée de l’artiste. Après 28 minutes passées sur scène, il a vu sa vie basculer puisque sans cette panne technique il n’aurait sans doute jamais été la star qu’il est devenu aujourd’hui. Comme quoi, la vie peut basculer dans un sens comme dans l’autre à tout moment.

