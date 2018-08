GALSEN221 – Collé Laye, artiste comédienne, a disparu depuis quelques temps. Mais, elle est bien là et plus que jamais en pleine forme. Au micro de Limametti, elle demande à la nouvelle génération de prendre d’assaut les centres culturels et autres lieux pouvant leur permettre de se perfectionner. Elle fustige également le comportement de celles qui sont dans le milieu pour se « vendre » ou encore celles qui sont uniquement à la recherche d’un mari immigré.