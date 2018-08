Vidéo : les révélations de Dj Rakhou sur les concerts des artistes à Paris, le milieu du showbiz

GALSEN221 – Dj Rakhou n’est plus à présenter aux Sénégalais. Notamment ceux de l’extérieur et plus particulièrement de la France. Promoteur événementiel rompu à la tâche, il a accepté d’accorder un large entretien à nos confrères de Sénégal Live. Au cours de celui-ci, Dj Rakhou fait des révélations sur le milieu du showbiz et les concerts des artistes qui sont organisés à Paris, dans la capitale française. Peu habitué à parler, chose qu’il fait très rarement dans les médias, celui qui a récemment fait venir Tekno à Dakar n’y est pas allé avec le dos de la cuillère face à Tange Tandian.