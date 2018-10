GALSEN221 – Omaro est actuellement à Paris où il doit participer au concert de Pape Diouf qui doit se tenir le 13 octobre prochain à Bercy. Très proche d’Abba No Stress qui a annoncé en fin de semaine dernière son départ de la 2Stv, l’animateur a réagi à la nouvelle et aux rumeurs concernant son départ, à lui, au vu de leur proximité. Il en a profité pour faire quelques révélations et mettre un terme aux rumeurs sur son avenir.