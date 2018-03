GALSEN221 – Le torchon brûle entre Pikine et Ama Baldé. Ce dernier, devenu très (très) proche du clan Balla Gaye 2 et donc de Guédiawaye, a soulevé la colère de ses supporteurs qui crient à la trahison. Et, la vidéo dans laquelle le lutteur assure que « Balla Gaye 2 est le père de tous les lutteurs » n’est pas pour arranger les choses. Bien au contraire. Pour montrer leur mécontentement, les Pikinois ont brûlé les tee-shirts à l’effigie du fils de Falaye Baldé.

