Vidéo : l’hommage de Youssou Ndour à Mamadou Ibra Kane et Alassane Samba Diop

GALSEN221 – Youssou Ndour et le Groupe Futurs Médias ont organisé un cocktail, aujourd’hui lundi, pour remercier et souhaiter bonne chance à Mamadou Ibra Kane et Alassane Samba Diop qui se sont lancés dans une nouvelle aventure. Forcément, le grand patron ne pouvait pas ne pas faire de discours à cet effet. Et, le leader du « Super Etoile de Dakar », dans son costume de patron, a eu des mots forts au moment de rendre hommage à ceux qui l’ont accompagné pendant 15 longues années et à qui il souhaite un avenir radieux.