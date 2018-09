GALSEN221 – Pape Diouf continue de préparer minutieusement son grand concert à Bercy, dans la capitale française, le 13 octobre prochain. Si on s’attend à de nombreuses surprises, l’artiste a été filmé en pleine répétition. A travers les images, on peut l’entendre rendre hommage à Aziz Alé Ndiaye et à son jeune frère Baye Alé. Il ne serait pas surprenant de voir ces derniers à Bercy, surtout lorsqu’on sait que Balla Gaye 2 y fera face à son prochain adversaire Modou Lo.