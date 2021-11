Vidéo: L’oncle de Ndiaga Diouf sermone sévèrement sur Barth: « il va finir mal… »

Rappel des faits:

Après avoir rejeté les exceptions soulevées par les avocats de Barthélemy Dias, le juge a décidé de renvoyer cette affaire au 25 septembre prochain pour sa plaidoirie. A sa sortie d’audience, le maire de Sicap-Mermoz a livré son point de vue sur cette affaire.

Advertisement. Scroll to continue reading.

«J’ai déjà dit que je suis à la disposition de la justice sénégalaise pour me blanchir et pour que le droit puisse être dit. Je vous rappelle que je suis la victime de cette attaque. Je ne suis pas l’agresseur, je suis l’agressé», martèle-t-il. D’ailleurs, remarque-t-il, «vous avez tous pu constater à la barre de cette juridiction que j’ai été le seul présent avec le père du défunt nervi. Et, vous comprendrez aisément que je n’ai pas pu m’auto-agresser.

Je le répète, cela fait presque 10 ans qu’il y a un acharnement sur ma modeste personne». Il poursuit : «je le répète avec force et je dis que si j’étais encore un soutien du Président Macky Sall dans la coalition Benno bokk yaakaar, je ne serais pas trainé devant les tribunaux. Et je le répète avec force si Khalifa Sall était du camp présidentiel, il ne serait jamais trainé devant les tribunaux», dit-il en invitant les Sénégalais à constater l’injustice qui s’abat sur leurs modestes personnes. «Le seul crime que nous avons commis c’est de nourrir une ambition pour le Sénégal qui nous a vu naitre et grandir», se désole-t-il. Le maire de Sicap-Mermoz reste persuadé que Khalifa Sall est victime de l’un des plus grands complots politiques jamais connus par le Sénégal.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dans une interview accordée à Seneweb l’oncle de Ndiaga Diouf a sermoné Barth.

Advertisement. Scroll to continue reading.