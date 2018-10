GALSEN221 – Louise, ancienne actrice de la série « Pod et Marichou » passée désormais du côté de « Belle Mère », a accordé un entretien à nos confrères de Senego. Au cours de cet extrait, elle parle des rumeurs concernant le fait qu’elle et ses semblables auraient pris la grosse tête après l’arrivée du succès et de la notoriété. Pour elle, rien n’a changé. Elle est restée la même et elle ne compte pas travestir sa personnalité.