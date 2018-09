Vidéo – Lysa, épouse de Pod : « li takh bokouma ak Marichou wala Eva »

GALSEN221 – C’est ce samedi, 8 septembre 2018, au Magic Land, que la troisième saison de « Pod et Marichou » a été lancée en présence des différents acteurs. Parmi les invités, une certaine Lysa qui n’est autre que la véritable épouse de l’acteur principal de la série Pod. Très ouverte, elle a accepté de répondre aux questions de nos confrères de Senegal7. Si elle déclare que cela ne lui fait rien de voir son homme tant courtisé sur le petit écran, Madame Diop soutient qu’elle n’est pas comparable à Marichou ou Pod. Et, elle a ses raisons et a raison.