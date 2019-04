Vidéo: Lysa, épouse de Pod : “Pod Diapp Naako Fo Xam ni, Dou Woutti bénéne Diabar…”

🔴ZIK FM EN DIRECT 🔴

La maman de Pod de la série “Pod et Marichou” se dit très fière de son fils. Pour elle, le seul soucis qu’elle a avec lui, c’est qu’il ne partage pas beaucoup de choses avec ces proches, ce qui est inquiétant parfois. Quand à son épouse Lissa, elle loue le sens de responsabilité de son mari… Découvrez un avant goût de son entretien.

La charmante épouse de Pod est très branchée coté look et Lysa continue d’émerveiller pour son goût prononcé des perruques de cheveux naturels. Véritable icône de la mode sur la toile, elle “vend” la couleur verte pour l’été qui fera fureur à coup sûr. On est pas diva pour rien, comme dirait l’autre.