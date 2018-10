GALSEN221 – Ces derniers temps, Abba No Stress s’est retrouvé plus que jamais sous le feu des projecteurs après qu’il ait annoncé sa démission de la 2Stv. Quelques jours plus tard, rebelote avec l’officialisation de sa signature en faveur du Groupe Futurs Médias. Désormais bien installé dans sa nouvelle boîte, l’animateur a fait une vidéo pour s’adresser aux Sénégalais à l’approche du Grand Magal de Touba qui sera célébré ce dimanche 28 octobre.