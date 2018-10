Galsen221 – Khadija Keisha n’est plus a présenté, devenue célèbre grâce à la série “Adja”, elle a conquis le cour des sénégalais de par sa beauté et son “djongué”.sur cette vidéo posté sur instagram on l’a voit montrer son sagnsé lors du Magal de Touba. Elle en a profité pour souhaiter un bon Magal à ses floowers et rappelle les 8 conseils de Serigne Touba.