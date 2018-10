Talla Sylla est un homme politique sénégalais et dirigeant de l’ Action pour la Renaissance / Wallu Askanu au Sénégal (AR / WA Sénégal). Il était auparavant chef de l’ Alliance pour le progrès et la justice Jëf-Jël et était candidat de ce parti à l’ élection présidentielle de 2007.

Actuellement à Touba, ce dernier n’a pas manqué de se mettre dans la peau d’un vrai Baye Fall.