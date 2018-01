Vidéo: Mamadou Lamine Diallo : “Macky Sall a mal démarré, l’aristocratie de l’APR”

Galsen221- Mamadou lamine diallo ,prévient les Sénégalais à propos de la malédiction du pétrole, et donne comme exemple le Congo Kinshasa. Il parle ensuite de l’affaire Pétrotim et revient sur le refus de Thierno Alassane de signer certains contrats en lien avec le pétrole. Il indique que selon lui il n’y a que la dynastie Faye-Sall qui contrôle tout et prend les richesses du Sénégal. Il dit que le partage de la rente pétrolière est déjà décidé et personne ne connaît les conditions. Il s’offusque du manque de transparence dans la manière dont l’état sénégalais procède dans le dossier.

