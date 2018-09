GALSEN221 – Mame Bassine Thiam revient au-devant de la scène après une longue période d’absence. Artiste et commerçante, elle a reçu la visite de nos confrères de Senegal7 à qui elle a accordé un large entretien dans le cadre de l’émission « Makan ». Dotée d’un physique avantageux, l’ancienne danseuse de 29 ans, célibataire et mère d’une fille âgée de 3ans, revient notamment sur son parcours et sa reconversion en tant qu’artiste. Elle parle également de sa décision de tourner le dos à la danse qui a fait sa notoriété.