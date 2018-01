Vidéo: Mame Gor parle de ses deux femmes : “Dès fois je me cache pour danser”

Il n’y a pas de mal à danser pour sa femme et ce n’est pas Mame Gor qui dira le contraire. Dans l’émission louy dem de la 2stv, il se donne à coeur joie et révèle qu’il dans à l’abri des regards pour ses femmes.

Sacré Mame Gor, toujours aussi naturel et free sur les plateaux de télévision.