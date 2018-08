Vidéo : Mame Ngoor Diazaka revient à la charge et répond à ses détracteurs

GALSEN221 – Mame Ngoor Diazaka est un des artistes les plus en vue de ces derniers temps. Non pas à travers ses performances sur scènes, mais plutôt ses activités politiques. Accroché par nos confrères de Infos Rewmi à Podor, l’artiste, qui est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, est revenu à la charge suite aux nombreuses critiquées formulées par ses détracteurs. Il a une nouvelle fois exprimé son soutien au président Macky Sall et fait une « petite fleur » à ceux qui seraient à nouveau tentés de s’en prendre à lui.