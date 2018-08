GALSEN221 – C’est fou ce que le maquillage peut changer une femme ! Déjà très (très) belle, Mamy Thiam, l’épouse de Abba No Stress, s’est retrouvée totalement métamorphoser après une séance de make-up. De quoi faire tourner la tête à son animateur de mari dont on comprend bien évidement l’amour fou qu’il ressent pour sa dulcinée. De manière général, les deux tourtereaux sont très proches et n’hésitent pas à montrer leur passion et leur entente en public.