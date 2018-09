GALSEN221 – Et revoilà de nouvelles images tirées du mariage de Jojo et Soumboulou. Ou Junior et Lalia si vous préférez. Cette fois, c’est au tour du discours de Sanekh alias Daddy Guèye. Toutefois, il n’y a que son arrivée sur le podium des tourtereaux pour se présenter et le moment où il émeut l’assistance qui est visible. On peut ainsi le voir serrer Junior et Lalia dans ses bras après avoir prononcé ses mots, sous les vivas des personnes présentes.