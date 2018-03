GALSEN221 – On ne dira pas que Maman Mbaye n’a pas profité de sa réception de mariage. Toute belle comme une reine, l’actrice et désormais épouse du footballeur international sénégalais Zarco Touré ne s’est pas faite prier pour se lâcher et montrer ses talents de danseuse sur du « noy moyto sa none ». Un moment de joie et de bonheur qui, nous l’espérons, la suivra à jamais dans sa vie de couple.

