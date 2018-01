GALSEN221 – Les acteurs de la série « Pod et Marichou » aiment se lâcher et partager leur bonne humeur avec leurs followers. La belle Marichou ne déroge pas à la règle. Toujours pleine de vie et le sourire aux lèvres, elle s’est véritablement défoulée sur le tube du Roi du Mbalakh Youssou Ndour, « Bul Nangu ». Elle n’a pas été la seule parce que sa grande amie Max s’est, elle aussi, prêtée au jeu.

