GALSEN221 – Le torchon brûle entre Me El Hadji Diouf et les jeunes de son quartier qui jouent au football dans la ruelle. Après que l’homme politique ait décidé de confisquer leur ballon, les jeunes se sont mis à le chahuter et à le railler. Pour les « punir », l’avocat a déchiré le ballon avec lequel ils jouaient. Le tout, sous les applaudissements des principaux concernés.