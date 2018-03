Après les matchs mbalaxman vs rappeur. Les acteurs de la célèbre série Pod et Marichou et le staff de wally Seck nous ont gratifiés d’un match nocturne. Sur la vidéo on peut voir chabi tirait un penalty et à la surprise générale, elle a une très bonne technique de frappe même si le gardien a arrêté son tir. L’ambiance était au rendez-vous.