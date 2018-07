Vidéo : Mbathio Ndiaye range ses tenues aguicheuses pour mettre le voile

GALSEN221 – Avec du recul, on se rend compte que Mbathio Ndiaye est très (très) présente sur la toile et que ses moindres faits et gestes sont observés à la loupe avant d’être relayés. Si elle ne fait pas parler d’elle à travers ses prestations en tant qu’artiste chanteuse, elle le fait pour ses tenues aguicheuses ou encore ses petites escapades. Cette fois, c’est dans un tout autre registre qu’elle s’affiche puisque l’ancienne danseuse a reçu les tenues sexy pour laisser place au… voile. Au volant de son bolide, elle a réalisé une vidéo qu’elle a partagée sur son compte Snapchat et à travers laquelle on peut la voir toute mimi avec le voile sur la tête.

