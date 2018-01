Vidéo : Mbaye Diagne apporte des éclaircissements sur sa relation amoureuse avec Soumboulou

GALSEN221 – Mbaye Diagne a eu une relation amoureuse avec Soumboulou Bathily et il ne s’en cache pas. Toutefois, le footballeur a tenu à apporter des éclaircissements concernant sa supposée trahison car, précise-t-il, il a eu à avoir une discussion avec l’actrice et elle était au courant de tout. Egalement, il soutient ne l’avoir jamais accusé de vouloir se faire du buzz sur son dos. Loin de là. Ainsi, l’attaquant passé par la Juventus Turin (Italie) espère ne plus entendre parler de ces rumeurs infondées à travers les médias.

