Mbaye Dièye Faye est bien plus qu'un simple amateur de lutte. Il connait la lutte et son histoire. Nos confrères de Lutte Tv s'en sont rendus compte en lui tendant leur micro et en l'écoutant retracer les origines de la lutte sénégalaise et son passé dans le milieu. Mieux, il est allé jusqu'à dire qu'il aurait été un lutteur s'il n'avait pas fait une carrière dans le secteur de la musique.

