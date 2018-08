GALSEN221 – Le clip était annoncé par le rappeur sur ses différents réseaux sociaux, il est désormais en ligne. « Me N You », la chanson qu’il a mise en ligne le weekend dernier, a très rapidement rencontré un succès fou auprès du public. Fidèle à sa ligne de conduite qui consiste à viser toujours plus haut, Dip Doundou frappe encore une fois un grand coup avec une vidéo dont le rendu est tout simplement somptueux et digne de son rang de « king » du hip hop sénégalais.