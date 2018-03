Vidéo – Mia (Maabo) sur sa célébrité : « dama done rouss dém classe »

GALSEN221 – Pour ceux qui ne le savent pas, en plus d’être une chanteuse pleine de talent, Mia est également une étudiante en Droit. Et, nous savons tous qu’il n’est pas facile de vaquer à ses occupations lorsqu’on devient une célébrité au Sénégal. Celle qui forme avec son mari Nfu le groupe « Maabo » en a fait les frais. Flattée bien entendue de recevoir l’attention et les marques d’affection de ses camarades de classe lorsqu’elle commençait à se faire connaitre, elle se dit toutefois gêner d’une certaine manière, très certainement du fait de sa grande timidité qui ne passe pas inaperçue.

