Vidéo: Mo Gates s’en prend Encore à Wally Et Adamo

Mohamet B. Diallo aka Mo Gates est entrepreneur sénégalais basé aux Etats-Unis millionnaire en dollars grace à un conglomérat d’investissement dans l’industrie technologique. Au cours des dix dernières années, Diallo a toujours fait tourner les têtes avec ses partenariats sans précédent.

Advertisement. Scroll to continue reading.

SA FAMILLE

D’ailleurs Mohamet Diallo a grandi à Dakar au Sénégal. Mohamet Diallo maîtrise six langues différentes.Sa mère de Diallo a servi la communauté sénégalaise établit aux Etats unis en tant qu’éducatrice pendant plus de vingt ans.

SES ACTIVITÉS

Durant sa jeunesse le jeune Mohamed investit tout son temps dans la technologie et lance dans cette optique Vrookeet Tech. Un conglomérat d’investissement valorisé dans l’industrie technologique. Au cours des dix dernières années, Diallo s’est fait une notoriété dans le milieu et a décroché un grand nombre de contrats

Aujourd’hui plus connu sous le pseudo MO GATES a étendu ses tentacules et son influence dans d’autres secteurs d’activités

Apres la vague de soutien des fans, Boucher Ketchup prend le relais et attaque les détracteurs de la reine Viviane Chidid suite à l’affaire las vegas. Boucher Ketchup défend la reine Viviane Chidid et Zeyna Ndour avec beaucoup d’humour.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Viviane Chidid est une chanteuse sénégalaise de mbalax et de RnB, née le 29 septembre 1973 à Mbour, au Sénégal. Viviane Chidid est connue sous le nom de la reine du Mbalax au Sénégal.

Las Vegas, dans le désert de Mojave dans le Nevada, est une ville réputée pour sa vie nocturne animée, ses casinos ouverts 24 h/24 et autres divertissements. Le point central de la ville correspond à sa rue principale, The Strip, longue d’un peu plus de 4 miles. Ce boulevard abrite des hôtels à thème et des créations élaborées comme les fontaines synchronisées avec la musique ainsi que des répliques de monuments connus : pyramide égyptienne, Grand Canal de Venise, et Tour Eiffel

Advertisement. Scroll to continue reading.