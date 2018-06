GALSEN221 – Marichou a plus d’une corde à son arc de femme à la « beauté fatale ». Et, elle l’a une nouvelle fois prouvé lors de l’émission « Mode Korité » qui est devenue un classique sur le petit écran à l’approche de la fête. Très à l’aise sur le podium, l’actrice nous a offert un petit défilé plein de charme et d’élégance.

Galsen221.com