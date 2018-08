Vidéo : Modou Lo dans la peau d’un cuisinier de fast-food

GALSEN221 – Modou Lo ne cessera décidément jamais de nous surprendre. Il trouve, à chaque fois, le moyen de nous étonner. Dans cette séquence filmée à l’aide d’un téléphone portable visiblement, on peut voir le futur adversaire de Balla Gaye 2 se mettre dans la peau d’un cuisinier de fast-food, comme on en voit un peu partout dans les rues de Dakar. En tout cas, une chose est sûre, le « Roc » des Parcelles Assainies semble maîtriser le domaine au vu du sérieux et de la concentration qu’il dégage.