Vidéo: Modou Lo en mode thiaw sa khirr

Originaire de Taïba Ndiaye d’où est issue son père, Modou Lô est né aux Parcelles Assainies, villa n°125, il est né en 1985. «Je suis né aux Parcelles et j’ai grandi dans ce milieu. Tout ce que j’ai connu et fait, c’est dans cette localité qui me tient à cœur. Mes origines, de par mon père et mes grands parents sont de Taïba Ndiaye, une localité située après Tivaouane. J’y vais, même si ce n’est pas fréquent», informe modou lo , entre une séance d’entraînement. Et pour la postérité, c’est son premier combat de lutte avec frappe, il l’a disputé et gagné à…Taïba Ndiaye face à Laye Pythagore avec qui il partage maintenant la même Ecurie, à Rock Energie.

